Sinop Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencilerinden Anlamlı Ziyaret

Sinop Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencilerinden Anlamlı Ziyaret
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Sinop Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, 'Ben Her Yerde Varım' projesi kapsamında Huzurevi ve Engelliler Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek özel bireylere kişisel bakım hizmeti sundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Ben Her Yerde Varım" projesi kapsamında Sinop Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı öğrencileri, öğretmenleri Selma Ayman öncülüğünde ve Müdür Yardımcısı Rehhan Keskin'in desteğiyle Sinop Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Engelliler Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında özel bireylerin saç kesimi, el bakımı ve hijyen uygulamaları gibi kişisel bakım ihtiyaçları karşılandı.

Ziyaret süresince öğrencilerin sevgi ve şefkatle gerçekleştirdiği hizmetler, huzurevi sakinleri ve özel bireylerin yüzlerinde tebessüme dönüştü. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sahada uygulamanın yanı sıra, gönüllülük ve sosyal sorumluluk bilinciyle de dikkat çekti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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