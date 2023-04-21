Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Gürbüz: "Cezaevi ve Meydan Projesi İçin Umut Etmekten Başka Çaremiz Yok"

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Saim Gürbüz, “Kent meydanı projesi için geçen seneyi gözden çıkarmak vaat edilmişti. Fiyatlandırma, İngilizce menüler ve birçok konuda hazırlar. Bir an evvel meydan projesinin de en azından 3. ve 4. Gemiden itibaren gerçek kimliğine kavuşmasını umut ediyorum. Bu konu bizi üzüyor” dedi.

MUSTAFA USTA

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Saim Gürbüz, "Kent meydanı projesi için geçen seneyi gözden çıkarmak vaat edilmişti. Fiyatlandırma, İngilizce menüler ve birçok konuda hazırlar. Bir an evvel meydan projesinin de en azından 3. ve 4. Gemiden itibaren gerçek kimliğine kavuşmasını umut ediyorum. Bu konu bizi üzüyor" dedi.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Saim Gürbüz, TOKİ tarafından yapılan Sinop Kent Meydanı Projesi'ni ve akaryakıt fiyatlarını değerlendirdi. Gürbüz, şöyle konuştu:

Bu konu bizi üzüyor. Bu konuda işletmelerin elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Fiyatlandırma, İngilizce menüler ve birçok konuda hazırlar. Bir an evvel meydan projesinin de en azından 3. ve 4. Gemiden itibaren gerçek kimliğine kavuşmasını umut ediyorum. Bizim en büyük üzüntümüz bize cezaevi ve meydan projesi konusunda tarih soran acentelere ve misafirlerimize bir cevap verememek. Net bir tarih veremiyoruz. Cezaevi konusunda da aynısı oldu. Şu an cezaevi ve meydan projesi için umut etmekten başka çaremiz yok.

"YAKIT FİYATLARININ ARTMASI UZAK BÖLGELERDEN SİNOP'A ULAŞMAK İSTEYEN MİSAFİRLERİMİZİN GELMESİNDE OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Daha yakın mesafeden daha az yakıt harcayarak ya da daha küçük bütçelerle gelen misafirlerimizi ağırlamış oluyoruz. Ben bunun olumsuz bir etki olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha önce uzak yerlerden uçak bileti fiyatlarını artması, otobüs fiyatlarının artması ve yakıt fiyatlarının artması, uzak bölgelerden Sinop'a ulaşmak isteyen misafirlerimizin gelmesinde olumsuz etkiliyor."