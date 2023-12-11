Sinop Kent Pazarı Satıcıları Üstü Kapalı Tezgah İstiyor

Sinop kent pazarında yer alan pazarcılar, üstü kapalı bir tezgahları olmadığını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Sinop Meydankapı Mahallesi'nde bulunan kent pazarı satıcıları, rüzgarlı ve yağmurlu günlerde satış yapmakta zorlanıyor. Haftanın 2 günü Sinop'a gelen pazar satıcıları, üstü kapalı bir tezgahlarının olmamasından şikayetçi. Yüksek maliyetlerin de etkilediği pazar satıcıları, yetkililer tarafından kendilerine yardım edilmesini talep etti.

Pazar satıcısı İrfan Uçan yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartlarının yaşattığı zorluklara dikkat çekerek, "Kışın burası bizim için çok kötü bir şey. Hava gerçekten soğuk. Bazen fırtına, çadırımızı ve brandamızı bırakmıyor. Bugün hava güzel, şanslıyız. Yetkililerin burayı kapatma gibi bir olasılıkları varsa kapatsalar bizim için çok iyi olur. Ben 12 senedir Sinop'a hizmet ediyorum. Soğuk havada, karlı havada geliyoruz. Kazansak da geliyoruz, kazanmasak da geliyoruz. Burayı kapatacak imkanımız yok, geldiğimiz zaman masrafımızı zor çıkarıyoruz. Yine bir müşteri kitlemiz olduğu için gelmek zorundayız. Yazın işlerimiz iyi oluyor ama kışın bunun kahrını çekiyoruz" dedi.

Pazarcı Atalay Haspulat, tüm esnafların kapalı tezgahlarda bulunduğunu, tek kendilerinin açıkta kaldığını ifade ederek, "Buradaki esnaflardan tek bizim arkamız açık. Bazen çok şiddetli yağmurlar oluyor, şemsiyeler bile rüzgarda yerinde durmuyor. Burada üşüyoruz, buna bir çare bulmaları lazım. Haftanın 2 günü buraya geliyoruz, genellikle yağmurlu ve rüzgarlı havalar oluyor. Hasta oluyoruz, geldiğimize de değmiyor, biz kazancımız yok. Yetkililerden yardım istiyoruz" diye konuştu. - SİNOP