Sinop İl Özel İdaresi'ne 12 Yeni İş Makinesi Katıldı

Sinop İl Özel İdaresi, "Makine Parkı Güçlendirme ve Araç Teslim Töreni" ile filosuna 12 yeni iş makinesi ekledi. Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen tören saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını yapan İl Özel İdare Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, Sinop'a kazandırılan araçların 4 greyder, 3 kamyon, 2 katı atık toplama aracı, 1 kazıcı yükleyici (kepçe), 1 yakıt ikmal tankeri ve 1 kaynak hizmet aracı olduğunu açıkladı. Önümüzdeki 2 ay içinde teslim alınacak 1 mini katı atık toplama aracı, 1 mini vidanjör ve 1 larva mücadele aracının da hizmete gireceğini duyuran Çınkıl, "İl Özel İdaresi olarak şehrimizin tamamında 5 bin 250 kilometrelik yol ağımızda yılın 365 günü aktif ve dinamik hizmet üretiyoruz" dedi.

2025 yılı içerisinde kent envanterine kazandırılan araçların maliyetinin 120 milyon TL olduğu, bunun 30 milyon TL'sinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan, 90 milyon TL'sinin ise İl Özel İdaresi'nin öz kaynaklarından karşılandığı belirtildi.

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, "Kışın 230 civarında köyümüzün yolu kapanmıştı. O kar mücadelesinde her birinin soğukta, karda, kışta telefon çekmeyen, elektrik kesintisi yaşamış olan yerlerde nasıl süratle yolları açıp elektrik ve telefon imkanının yeniden kavuşmasına fırsat veren özel idare personelini gördük. Şimdi araç parkını güçlendirdik. Daha da güçlendireceğiz" diye konuştu.

Vali Mustafa Özarslan ise yaklaşık 120 milyon TL maliyetle 12 aracın envantere girdiğini söyledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle araçlar hizmete sunuldu ve konvoy eşliğinde tören sona erdi. - SİNOP