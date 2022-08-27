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Sinop haberleri! Sinop Sahilinde Nesli Tükenmekte Olan Su Samuru Görüldü

Yerel Haberler

Edinilen Sinop gelişmesine göre Sinop'ta sahilde yiyecek arayan su samuru görüldü.

MUSTAFA USTA

Sinop'ta sahilde yiyecek arayan su samuru görüldü.

Sinop'ta, su samurunun sahilde yiyecek aradığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bostancılı köyü sahilinde bir vatandaş tarafından fark edilen su samuru, sahilde bir süre gezdikten sonra denize dalarak gözden kayboldu.

Su samurları Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alıyor.

Görüntü dökümü:

*Sahildeki su samuru

Kaynak: ANKA / Yerel

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