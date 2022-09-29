Sinop haberi | Türkeli'de 'Hayata Saygı Duruşu' kampanyası

Sinop yerel haberine göre İçişleri Bakanlığının 'Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' sloganıyla başlattığı kampanya çerçevesinde Türkeli ilçesinde de farkındalık etkinliği düzenlendi.

İçişleri Bakanlığının 'Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' sloganıyla başlattığı kampanya çerçevesinde Türkeli ilçesinde de farkındalık etkinliği düzenlendi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Türkeli ilçesinde de "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" sloganıyla etkinlik gerçekleştirildi. Farkındalık etkinliği kapsamında, ilçedeki tüm yaya geçitleri boyanarak, kampanyaya hazır hale getirildi. "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" sloganıyla başlatılan kampanyada, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz ve Belediye Başkanı Veysel Şahin tarafından farkındalık yaratma açısından ışıksız yaya geçitlerinde bulunan yaya çizgilerinden bir tanesi sembolik olarak boyandı.

Ayrıca, trafik levhalarıyla belirlenmiş okul ve yaya geçitlerinin olduğu yollara "önce yaya" levhaları asıldı. - SİNOP