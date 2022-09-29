Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sinop haberi | Türkeli'de "Hayata Saygı Duruşu" kampanyası

Yerel Haberler

Sinop haberi | Türkeli'de 'Hayata Saygı Duruşu' kampanyası

Sinop yerel haberine göre İçişleri Bakanlığının 'Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' sloganıyla başlattığı kampanya çerçevesinde Türkeli ilçesinde de farkındalık etkinliği düzenlendi.

İçişleri Bakanlığının 'Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' sloganıyla başlattığı kampanya çerçevesinde Türkeli ilçesinde de farkındalık etkinliği düzenlendi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Türkeli ilçesinde de "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" sloganıyla etkinlik gerçekleştirildi. Farkındalık etkinliği kapsamında, ilçedeki tüm yaya geçitleri boyanarak, kampanyaya hazır hale getirildi. "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" sloganıyla başlatılan kampanyada, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz ve Belediye Başkanı Veysel Şahin tarafından farkındalık yaratma açısından ışıksız yaya geçitlerinde bulunan yaya çizgilerinden bir tanesi sembolik olarak boyandı.

Ayrıca, trafik levhalarıyla belirlenmiş okul ve yaya geçitlerinin olduğu yollara "önce yaya" levhaları asıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Türkiye Türkeli Yerel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title