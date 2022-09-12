Sinop haberi | Sinop'ta ilk ders zili çaldı

Sinop'ta ilk ders zili çaldı

SİNOP - Türkiye'de yeni eğitim öğretim yılında ilk ders zili çaldı. Türkiye'de yaklaşık 18 milyon öğrenci, Sinop'ta ise 30 bin öğrenci okula başladı.

Türkiye'de 18 milyon öğrenci için 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Sinop'ta 30 bin 91 öğrenci sabah saatlerinde okul yollarına koyuldu. Eğitim Öğretim Açılış Haftası dolayısıyla Atatürk İlkokulu'nda protokolün katılımıyla tören düzenlendi. Renkli anlara sahne olan törende ilkokullu çocuklar şiirler okudu, konuşmalar yapıldı. Ayrıca öğretmenler de Öğretmen Marşı'nı hep bir ağızdan söyledi.

"Yaşadığımız bütün sorunların temelinde eğitimsizlik yatar"

Törende konuşan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu tüm sorunların eğitimsizlikten kaynaklandığına vurgu yaparak, "Bugün ülkemizde 18 milyon öğrenci ders başı yapmaktadır. İlimizde ise 160 kurumdan 30 bin 91 öğrenci, 2 bin 458 öğretmen, 275 idareci ile 2022-2023 eğitim-öğretim yılına başlamış bulunuyoruz. Bugün yaşadığımız bütün sorunların temelinde eğitimsizlik yatar ve bu sorunları ancak ve ancak eğitimle aşabiliriz. Eğitim olmazsa olmazımızdır" diye konuştu.

"2 yılda 200 milyonun üzerinde eğitim yatırımı"

Sinop'ta Devlet Yatırım Programı çerçevesinde yürütülen projelerden bahseden Vali Karaömeroğlu, "Devlet Yatırım Programı(DYP)'de 57 milyon bütçeli 1 adet projemiz devam ediyor. Ayrıca 50 milyon TL bütçeli 4 adet proje bulunmakta. İl Yapım Programı'nda da 5 adedi devam eden 4 adet programda olan projelerin bütçesi 195 milyon TL'dir. Yani toplamda 2 yıl içerisinde 200 milyonun üzerinde bir eğitim yatırımı fiziki anlamda gerçekleşmiş bulunuyor. İl genelinde 4 okulda güçlendirme çalışması tamamlanmış, 7 okulda çalışmalar devam ediyor, 5 okulun güçlendirme ihalesi yapılmış olup yer tespiti aşamasındadır" ifadelerini kullandı.