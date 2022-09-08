Sinop haberi! Sinop'ta Bilim Sanat Merkezi'nin Taşınmasına Tepki

MUSTAFA USTA

Sinop'ta öğrenciler ve veliler, kent merkezinde bulunan Bilim Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) kent merkezine 15 kilometre uzaktaki Osmaniye köyüne taşınmak istenmesini protesto etti.

Sinop Bilim Sanat Merkezi'nin kent merkezindeki diğer okullara yürüme mesafesiyle ulaşılabilecek bir konumda olan binası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edilmek isteniyor. Bilim Sanat Merkezi'nin kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Osmaniye Köyü'ne taşınmak istenmesine tepki gösteren veliler, bugün merkez önünde basın açıklaması yaptı.

"50-60 TANE İL MİLLİ EĞİTİM PERSONELİNE YER BULMAK BU KADAR ZOR OLMASA GEREK"

Bilim Sanat Merkezi'nde eğitim gören öğrencilerin velileri adına konuşan Hava Aydın, şunları söyledi:

"Bilindiği üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitimin paydaşlarından biri olan velilere herhangi bir bilgilendirme yapmadan çocuklarımızın nice zahmetle kazanıp eğitim faaliyetlerine katıldığı Bilim ve Sanat Merkezi'ni bulunduğu yerden 15 kilometre uzaklıkta bulunan Osmaniye köyüne taşıma kararı almıştır. Okulumuzun bulunduğu mevkii, merkezdeki birçok okula yürüme mesafesinde olup, yürüyerek gelemeyecek durumda olan yavrularımızı da velileri 10-15 dakika zaman ayırarak okula ulaştırabilmektedir. Okulumuz öğrencilerinin yüzde 70'ten fazlasının rahatça ulaşabildiği bu yerden taşınması tam anlamıyla yüzlerce öğrenci için işkence olacaktır. Okulumuzun ders saatleri düşünüldüğünde, saat 16: 00'dan saat 22: 00'e kadar eğitim faaliyetleri devam etmektedir. Okulun söz konusu yere taşınması halinde öğrencilerin çoğu öğrenim gördüğü okuldan çıkıp BİLSEM'deki dersine zamanında ulaşamayacaktır. Yürüme imkanı da olmayacağı için velisinin özel aracı olmayanların okula toplu taşıma ile gitmeleri de son derece güç olacaktır. Her öğrencinin bireysel eğitim aldığı bu kurumda ders zamanları farklı programlar olduğu için servis imkanı da mümkün değildir. Sonuç olarak geç kalmalar ve devamsızlıkların artacağı bellidir. Çocuklarımızın zorlu sınavlar ve farklı testlerden geçerek kazandıkları bu okuldan maalesef devamsızlıktan kayıtlarının silinmesi de diğer bir çekincemizdir. Durumun bu şekilde devam etmesi halinde ne yazık ki kurum, öğrenci yokluğundan kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır. İki yıl öncesinde yerleşilip ancak düzen kurulan bu binadan başka yere bir kez daha taşınılması ile öğretmen ve öğrencilerimizin eğitime, bilime ve sanata ayrılacak zamanı binanın eğitime uygun hale getirilmesine harcanacaktır. Bu durum, öğretmen ve öğrencilerimizin motivasyonunu olumsuz yönde etkileyecektir. 300'ü aşkın öğrenciye bu mağduriyeti yaşatmak yerine 50-60 tane İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeline başka bir yer bulmak bu kadar zor olmasa gerek. Bu sebeple bizler, Sinop Bilim ve Sanat Merkezi velileri olarak bu taşınmanın gerçekleşmesini kabul etmiyoruz. Tüm karar vericileri bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz."

"BİR LOKMACIK KUZUCUKLARLA OYNAMASINLAR"

Torun merkezde eğitim gören Gülsüm Taş, "Gelinim ve oğlum çalıştığı için çocukla ben ilgileniyorum. Bazen oğlum il dışına çıkıyor. Çocuğu akşam 20: 00'de gelip ben alıyorum okuldan. Ben getiriyorum eve. Bazen sabahtan ben getiriyorum. Meşakkati çeken benim. Ben, okulun kapanmasını, buradan gitmesini asla istemiyorum. Çünkü Osmaniye bana çok ters. Mümkünse Milli Eğitim'in memurları, hastanede çalışanlar gibi, fakültede çalışanlar gibi, TEDAŞ çalışanları gibi, belediye çalışanları gibi onların gitmesini istiyoruz. Bir lokmacık kuzucuklarla oynamasınlar. O taraflarda başlarına bir hal gelse kimden ne sorarız? Bunlar küçük daha, ilkokulu bitirmiş veya ilkokuldaki çocuklar" dedi.

Öğrenci velisi Zehra Kabakçı, "İki tane çocuğum BİLSEM öğrencisi. Nisa yeni kazandı. Geçen sene Elif'in 19: 20 ve 20: 10'a çıkışları olmuştu. O çocuğu benim Osmaniye'den buraya getirmem ve götürmem, çocuk için ve benim için çok zor olacaktır. Okulun taşınmasını istemiyorum" diye konuştu.

"YENİ BİR ORTAMA UYUM SAĞLAYAMAKTA ÇOK ZORLANACAKLAR"

Eski BİLSEM mezunu Simge Uzun Kaya ise şunları söyledi:

"Ben, BİLSEM'in çok eski öğrencilerindenim. Hatta haberi aldığımda saydım, bu yıl Eylül ayı itibariyle tam 20 yıl olmuş bu öğretmenlerle tanışalı ve bu kültürü alalı. Eski binamız çok güzeldi. Oradan buraya taşındığımızda üzüldük ama en azından daha yakın bir yer diye sevinmiştim küçük arkadaşlarım adına ve diğer veliler adına. Fakat şu anda çok daha uzak bir yere gitmenin herkes açısından madden ve manen çok zor olacağını, bu kültür ve bu düsturu çok uzaklarda yeni bir otama uyum sağlayarak almakta çok zorlanacaklarını biliyor ve tahmin ediyorum. Bizim öğretmenlerimiz, biliyorum ki nereye giderlerse gitsinler öğrencilerine dokunmaya devam edecekler şu anda olduğu gibi. Ama bu işin uzaklarda olması her şeyi çok daha fazla zorlaştıracak. Bunu aslında kesinlikle istemiyoruz. Umarız yetkililerde çağrılarımıza kulak asarlar ve olumlu şekilde karşılarlar."

"EVE GİDİP DE NE ZAMAN ÖDEVLERİMİ YETİŞTİRECEĞİM"

BİLSEM öğrencisi Uras Özdemir, "Zaten ben hem genel yetenek hem müzik öğrencisiyim. Zaten bilim sanattan 21: 00'da çıkıyorum. Okul günü erken yatmak zorunda kalıyorum. Eve gidip de ne zaman ödevlerimi yetiştireceğim? Zaten bir saatim yolda geçecek, Osmaniye'ye taşınırsa. Eve gidip de öğretmenlerimin verdiği ödevleri yetiştiremeyeceğim ve biz zaten buraya yürüyerek zor geliyoruz. 21: 00'dE çıktığım için zaten zor yetiştiriyorum her şeyi. Oraya taşınırsa ne olacağını bilmiyorum" dedi.

Görüntü dökümü:

*Hava Aydın

*Gülsüm Taş

*Zehra Kabakçı

*Simge Uzun Kaya

*Onur Huduroğlu

*Uras Özdemir

*Detay görüntüler