Sinop haber... Sinop'ta Orman Yangını

MUSTAFA USTA

Sinop'un Gerze ilçesindeki ormanlık alanda, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Sinop'un Gerze ilçesine bağlı İdemli mevkiindeki ormanlık alanda, dün saat 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi, Gerze Belediyesi ekipleri yaptı. Yangının giderek büyümesi ile Sinop Belediyesi, Dikmen Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye araçları da bölgeye gönderildi. Sinop Emniyeti ise çalışmalara TOMA ile katıldı. Yaklaşık 1 saat süren müdahaleler sonrası kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmaları başlatıldı.