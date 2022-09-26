Sinop haber... Sinop'ta İtfaiyecilik Haftası Dolayısıyla Tören Düzenlendi

İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce Hükümet Meydanı Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Törende Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Minoğlu, İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek ve İtfaiye Müdürlüğü personeli yer aldı. Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Minoğlu personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek günlerini kutladı.

BAŞKAN AYHAN'A MAKAMINDA ZİYARET

Aynı zamanda 25 Eylül - 1 Ekim İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek ve beraberindeki Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencileri Hazal Naz Bal, Alp Seçer ve mesai arkadaşları ile birlikte Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek'ten bilgi alan Başkan Ayhan İtfaiyecilik Haftası'nı kutlayarak mesai arkdaşlarına çalışmalarında başarılar diledi.