Sinop haber | Sinop'ta İki Katlı Ahşap Evde Yangın Çıktı

Sinop yerel haberine göre Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Keş Köyü’nde iki katlı ahşap bir evde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

MUSTAFA USTA

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Keş Köyü'nde iki katlı ahşap bir evde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Keş Köyü'nde ahşap bir evde, bugün öğlen saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden köy sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Türkeli itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, uzun uğraşlar sonucu diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Evde kimsenin oturmadığı öğrenilirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.