Sinop haber | Sinop Kale Surlarındaki Restorasyon Çalışmaları Büyük Oranda Tamamlandı

MUSTAFA USTA

Sinop'un 2 bin 500 yıllık tarihi kale surlarında yaklaşık 1 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nden yer alan Sinop Kalesi'nde gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Kalenin UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi'ne girmesi hedefleniyor. Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Metin Süren, çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Sinop kale ve surlarımızın acil onarım gerektiren bölümleriyle ilgili can güvenliği açısından tehlike arz eden noktalarda acil olarak onarılmasıyla ilgili yaklaşık 1 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları an itibariyle yüzde 80-90 tamamlandı. Bu arada meydan projesiyle ortaya çıkan saat kulesinin de içinde bulunduğu bölüm de acil onarım kapsamına alınarak restorasyon çalışmalarının devam etmesi konusunda şu an da çalışmalar yürütülüyor. Bakanlığımız kültür varlıkları ve müzeler genel müdürlüğü ödenek temin ederek o bölgenin de tamamlanmasıyla ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz."

Görüntü dökümü:

*Metin Süren

*Kalelerden detay görüntüler