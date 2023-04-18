Sinop Güç Birliği Derneği Başkanı Altay: "İnsanların Şu Anda İstedikleri Tek Şey Çocuğuna Mama ve Bez Alabilmek"

Sinop Güç Birliği Derneği Başkanı Erdoğan Altay, "İnsanların şu anda istedikleri tek şey çocuğuna mama ve bez alabilmek. Artık öyle bir hale geldi ki mamalara ve bezlere alarm sistemi koyuyorlar. İnsanlar gerçekten inanılmaz artan bez ve mama fiyatlarına yetişemiyor" dedi. İlk başlarda yardımlara 200 koliyle başladıklarını, bugün rakamın bin 200’ün üzerine çıktığına dikkat çeken Altay, “Gün geçtikçe bu sayıların arttığını, alım gücünün azaldığını, insanların geçim zorluğu çektiğinin göstergesi bu” diye konuştu.

MUSTAFA USTA

Sinop Güç Birliği Derneği Başkanı Erdoğan Altay, "İnsanların şu anda istedikleri tek şey çocuğuna mama ve bez alabilmek. Artık öyle bir hale geldi ki mamalara ve bezlere alarm sistemi koyuyorlar. İnsanlar gerçekten inanılmaz artan bez ve mama fiyatlarına yetişemiyor" dedi. İlk başlarda yardımlara 200 koliyle başladıklarını, bugün rakamın bin 200'ün üzerine çıktığına dikkat çeken Altay, "Gün geçtikçe bu sayıların arttığını, alım gücünün azaldığını, insanların geçim zorluğu çektiğinin göstergesi bu" diye konuştu.

Sinop Güç Birliği Derneği Başkanı Erdoğan Altay, bu yıl Ramazan ayında yapılan yardımlarla ilgili açıklama yaptı. Altay, önceki yıllara nazaran mağdur aile sayısının çoğaldığını ve insanların bebek bezi ve mamasına artan maliyetler sonrası yetişemediğini belirtti.

"YARDIM KOLİSİ SAYISI GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR"

Erdoğan Altay şunları söyledi:

"Ramazan Bayramı kapsamında Sinoplu 750 aileye ulaştık. Onun dışında 180 tane mülteci ailemiz ve 300'e yakın da depremzede ailemize ulaştık. Ulaşmaya da devam ediyoruz. Elimizde son 30 koli kaldı. Onları da dağıttığımız zaman Ramazan Bayramı dağıtımları da bu sene bitmiş olacak. Ramazan yardımlarının ilk haftaları genel olarak gıda yardımı yaptık. Aslında biz şöyle yönleniyoruz. Bize gelen bağışçılar bazen gıda yardımı yapıyorlar. Mesela Ankara'da bulunan Sinoplu bir iş adamı sağ olsun bize her sene yardımcı oluyor. Koli gönderdi. Biz de kolileri dağıttık. Onun dışında farklı bir vatandaşımız kart verdi bize. Biz o kartları da dağıttık. Son haftalarımızda da fitre dağıtımına başladık. Bayramın son gününe kadar dağıtımlarımız devam edecek. Biz bu dağıtımlara başlarken yaklaşık 200 koli ile başladık. Şu anda koli rakamı bin 200'ün üzerinde. Gün geçtikçe bu sayıların arttığını, alım gücünün azaldığını, insanların geçim zorluğu çektiğinin göstergesi bu. Biz, bize gelen vatandaşların mağduriyetlerine, durumlarına bakıyoruz ve görüyoruz.

"BEZ VE MAMA İHTİYACI ÇOK ARTMIŞ DURUMDA"

Aynı zamanda biz bu insanların ev eşyalarına da yardımcı oluyoruz. Battaniye oluyor, yorgan oluyor. Biz bu vatandaşların evlerine giriyoruz. Evlerdeki hallerini de görebiliyoruz. O yüzden de biz insanlarda alım gücünün düştüğünü ve son zamanlarda o alım gücünün hızla düştüğünü görüyoruz. Mesela önceki yıllarda çocuklu 100 aile varsa bunlardan belki 1-2 tanesi bebek bezi isterdi. Onun dışında genel olarak gıda yardımları isterlerdi. ya da maddi destek isterlerdi ama bez ihtiyacının bu kadar arttığı bir dönem hatırlamıyorum. Bez ve mama ihtiyacı çok artmış durumda. Bazı anneler gelip, 'ben gıda istemiyorum lütfen bana bez ve mama alın' diyor. Artık kendilerinden geçmişler. Şu anda istedikleri tek şey çocuğuna mama ve bez alabilmek. O dehşet arttı. Artık öyle bir hale geldi ki mamalara ve bezlere alarm sistemi koyuyorlar. İnsanlar gerçekten inanılmaz artan bez ve mama fiyatlarına yetişemiyor. Biz de anne babayız. Benim de çocuklarım var. Tüm anne babalar bilir, onlar için en değerli şey çocuklarıdır. İnsanlar bez ve mamaların pahalı olmasından dolayı çok büyük bir sıkıntı içindeler. Alamıyorlar. Bize de ihtiyaç olarak bunları söylüyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar ve bize yardımlar yapıldığı kadar biz de onlara ulaştırmaya çalışıyoruz."