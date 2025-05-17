Sinop, Genç Nüfus Oranı En Düşük 8. İl Oldu

Sinop, Genç Nüfus Oranı En Düşük 8. İl Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK'in 2024 yılı "İstatistiklerle Gençlik" bültenine göre, Sinop'taki 18-24 yaş arası genç nüfus oranı yalnızca yüzde 12,6 olarak belirlendi. Sinop, genç nüfus oranı en düşük iller sıralamasında 8. sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı "İstatistiklerle Gençlik" bültenini yayımladı. TÜİK verilerine göre, Sinop genç nüfus oranının en düşük olduğu 8. il olarak kayıtlara geçti.

Toplam 226 bin 957 nüfusa sahip Sinop'ta, 18-24 yaş arası genç nüfus sayısı 28 bin 648 olarak açıklandı. Bu sayının 13 bin 856'sını erkekler, 14 bin 792'sini kadınlar oluşturdu. Böylece Sinop'ta gençlerin toplam nüfusa oranı yüzde 12,6 oldu.

Bu oranla Sinop, Türkiye genelinde genç nüfus oranı en düşük iller arasında 8. sırada yer aldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
Araçla önünü kestiği eşinin kafasına sıktı

Kan donduran olay! Araçla önünü kesip kafasına sıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı

Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde

Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde
Süleyman Soylu'dan '86 tane terörist kaldı' sözlerini eleştirenlere yanıt

Soylu'dan "86 tane terörist kaldı" sözlerini eleştirenlere yanıt
Zirvede renkli anlar! Erdoğan'a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi

Erdoğan'ın yapay zekayla oluşturulan çocukluk halini gördüğü an!
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli 'Öldürme Düğmesi' yerleştirdi

Çin, Batı'ya sattığı güneş panellerine "Öldürme Düğmesi" yerleştirdi
Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü sanatçının acı günü! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.