Sinop, Genç Nüfus Oranı En Düşük 8. İl Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı "İstatistiklerle Gençlik" bültenini yayımladı. TÜİK verilerine göre, Sinop genç nüfus oranının en düşük olduğu 8. il olarak kayıtlara geçti.

Toplam 226 bin 957 nüfusa sahip Sinop'ta, 18-24 yaş arası genç nüfus sayısı 28 bin 648 olarak açıklandı. Bu sayının 13 bin 856'sını erkekler, 14 bin 792'sini kadınlar oluşturdu. Böylece Sinop'ta gençlerin toplam nüfusa oranı yüzde 12,6 oldu.

Bu oranla Sinop, Türkiye genelinde genç nüfus oranı en düşük iller arasında 8. sırada yer aldı. - SİNOP