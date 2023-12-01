Sinop deniz şehitleri dualarla yad edildi

Sinop'ta 2 bin 800 askerin şehit edilmesiyle sonuçlanan 1853 Rus baskınının 170. yılı kapsamında Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Rus baskınının 170. yılında şehit olan 2 bin 800 asker, dualarla yad edildi. Cuma namazı öncesinde düzenlenen Mevlid-i Şerif programında 30 Kasım 1853 Sinop Deniz Savaşı'nda şehit düşen askerler ile ülkenin birliği ve beraberliği uğruna canlarını feda ederek şehit düşen asker, polis ve vatandaşlar için Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi. Mevlit programının ardından cami çıkışında vatandaşlara lokma tatlısı ikram edildi. - SİNOP