Sinop açıklarında hortum paniği

SİNOP - Sinop açıklarında sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli ve gök gürültülü yağış ile birlikte denizde aynı anda 2 hortum oluştu.

Sinop Akliman açıklarında etkili olan sağanak yağışla beraber denizde aynı anda 2 hortum meydana geldi. O anlar ise kameralara yansırken görülen hortum vatandaşları korkuttu. Vatandaşlar tarafından cep telefonları kamerasıyla kaydedilen hortum, herhangi bir maddi hasara yol açmadan ve karaya ulaşmadan kayboldu.