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Sinop Açıklarında Balıkçı Gemisinde Düşme Olayı

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Sinop açıklarında bir balıkçı gemisinde dengesini kaybederek yere düşen balıkçı yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Sinop açıklarında gemide düşen balıkçı yaralandı

SİNOP - Sinop açıklarında bir gemide dengesini kaybederek yere düşen balıkçı yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Sinop açıklarında bir balıkçı gemisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gemide çalışan M.B. geminin içinde ayağın kayması sonucu dengesini kaybedip yere düşerek yaralandı. Yaralanma anını gören diğer balıkçılar durumu Liman Müdürlüğü'ne bildirdi. O sırada M.B. tekne ile Sinop İskelesi'ne çıkarıldı. Yaralı, Sinop İskelesi'ne gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sinop Açıklarında Balıkçı Gemisinde Düşme Olayı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Yerel
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