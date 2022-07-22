Sinop'a Yıllar Sonra İlk Kruvaziyer Gemisi Demirledi

Karadeniz'in önemli liman ve turizm merkezlerinden birisi olan Sinop'a 5 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi olan Astoria Grande 937 kişiyle yanaştı. İskeledeki bir esnaf, "Geminin gelmesi bizi heyecanlandırdı. Ama boş. Onları hazır bir şekilde karşılamak istedik. Ama şu ana kadar en ufak bir şey yok" dedi.

Karadeniz'in önemli limanlarından ve turizm merkezlerinden birisi olan Sinop'a 5 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi demirledi. Sinop İskelesine demirleyen gemide toplam 937 kişi bulunuyor.

2017'DEN BERİ İLK ZİYARET

Rusya'nın Soçi limanından hareket eden Panama bandıralı Astoria Grande adlı kruvaziyer gemi, 607 yolcu ve 330 mürettebat ile Sinop'a yanaştı. Uzun bir aranın ardından Sinop'ta özlemle beklenen kruvaziyer turizmine başlandı. Bu ziyaret 2017 yılından bu yana yapılan ilk ziyaret olarak kaydedildi. İstanbul Galataport'a uğrayan gemi, Çanakkale Bozcaada ve tekrar Soçi'ye dönmeden önce son durağı Sinop'a 607 yolcusu ve 330 mürettebatı toplam 937 kişiyle Sinop iskelesine demir attı. Yüzde 95 Rus ağırlıklı turistler gün boyu kentin sahili başta olmak üzere müzelerini ve tarihi yerleri gezecekler.

Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Metin Süren, "En son kruvaziyer gemisi 2017 yılında gelmişti. Daha sonra pandemi ve savaş sebebiyle seferler iptal edilmişti. Ekim ayına kadar toplam 15 seferle kruvaziyer gemilerimiz Sinop İskelesine demirleyecekler" dedi.

"1 DOLAR VERDİ, DOLARIN ÜSTÜNÜ ÖDEYEMEDİK"

Sinop İskelesi önünde hediyelik eşya satışı yapan esnaf Hüseyin Özdemir, "Geminin gelmesi bizi heyecanlandırdı. Ama boş. Eskiden geliyorlardı. İyiydi. Biz sabah erken kalktık tezgahımızı düzenledik. Onları hazır bir şekilde karşılamak istedik. Ama şu ana kadar en ufak bir şey yok. Sadece bir kişi geldi. Tabak aldı. Onu alırken de Türk parası çıkmadı. 1 Dolar verdi. Doların üstünü ödeyemedik. Birkaç TL zararına satışı yaptık. Alışveriş olsun dedik. Yemek yesinler. Dolaşsınlar. Umudumuzu kaybetmedik ama yarı yarıya umudumuz azaldı" dedi.

Sinop İskelesi önünde esnaflık yapan esnaf Tuncel Ülgen, "Biraz siftah ettik. Doları siftah ettik yani. Şu anda turistler geziyorlar. Belki gemiye dönerken uğrarlarsa daha iyi olur" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

*Hüseyin Özdemir

*Tuncel Ülgen

*Detay görüntüler

ANKA / Yerel