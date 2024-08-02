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Sinop 112'ye yapılan ihbarların yüzde 70'i asılsız

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Sinop'ta bu yıl içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezine gelen yaklaşık 147 bin çağrının yüzde 70'i asılsız çıktı. Asılsız ihbarlar gerçek yardıma muhtaç vatandaşların 112'ye ulaşmasını engelliyor, gecikmelere yol açıyor.

Sinop 112'ye yapılan ihbarların yüzde 70'i asılsız

SİNOP - Sinop'ta bu yıl içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezine gelen yaklaşık 147 bin çağrıya cevap verildi. Bu çağrıların 40 bini gerçek vakaya dönüşen çağrılardan oluştu. Yüzde 70 oranında ise bilgi danışma ve gereksiz aramalar olarak "vakaya dönüşmeyen çağrı" şeklinde oldu.

İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de farklı acil yardım çağrıları için kullanılan 110 itfaiye, 156 jandarma, 155 polis, 112 sağlık, 177 orman, 178 sahil güvenlik, 122 AFAD numaralarını "112 Acil Çağrı Merkezi" altında topladı. Çalışmayla tüm ekiplerin en kısa sürede olay yerine ulaşması amaçlandı. Ancak asılsız çağrılar 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını zor durumda bırakıyor. Asılsız ihbarlar gerçek yardıma muhtaç vatandaşların 112'ye ulaşmasını engelliyor, gecikmelere yol açıyor. Sinop'ta bu yıl içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezine gelen yaklaşık 147 bin çağrının yüzde 70'i asılsız çıktı. Sadece acil durumlarda aranması gereken 112 Acil Çağrı Merkezi 'Hastane randevusu almak, elektrik-doğalgaz arıza bildirimi gibi nedenlerden dolayı meşgul ediliyor.

Sinop 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Cemil Uygun, kendilerine gelen aramaların sadece yüzde 30'unun gerçek arama olduğunu belirterek, "Yılbaşından bu yana gelen çağrılarımız 147 bin tane. Bunun 40 bini vakaya dönüşen, 106 bini bilgi amaçlı bizi arayan veya arayıp kapanan, lüzumsuz yere arayan çağrılar. Bu çağrılar bizi çok meşgul ediyor. 40 bin nerede, 100 bin nerede? Bizim işimizin yüzde 30'u gerçek arama, yüzde 70'i değişik şekillerde arama. Bu rakamların azalması gerekir. Türkiye genelinde de rakamlar yüksek. Yavaş yavaş bu 112'ye alışıp acil olan olayla sıradan bilgi amaçlı olanı ayırmamız gerekiyor. Bu şekilde burası amacına uygun olarak çalışır. Biz burada dakikaları bırakın saniyelerle yarışıyoruz. Buradaki hatlarımız ne kadar boş kalırsa anında müracaat alıp ilgili birimlere yönlendiriyoruz ki, bir an önce ulaşalım. Bir trafik kazası, bir yangın, bir acil durumda saniyeler çok önemli" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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