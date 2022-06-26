Sınırdaki halk konseri yağmura rağmen devam etti

HAKKARİ - Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye tarafında düzenlenen halk konseri fırtına, yağmur, çamur ve sık sık kesilen elektrik kesintilerine rağmen devam etti.

ilçede bu yıl 4.'sü düzenlenen Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali çerçevesinde düzenlenen konser renkli görüntülere sahne oldu. 7'den 70'e ilçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği konser gece geç saatlere kadar devam etti. Fırtına, çamurlu yağmur ve elektriklerin kesilmesine rağmen konser renkli görüntülere sahne oldu. Ünlü kadın sanatçı Mensure, ünlü türkücü Aydın Aydın'nın sahne aldığı konsere katılan ilçe sakinleri düğünde giyilen yöresel kıyafetleri ile konsere katılarak protokol kol kola girerek halay çektiler. İlçe Belediye Başkanı Ensar Dündar, halayı başını çekerken, Kaymakam Hasan Kurt'da gençlerle kol kola girerek halay çekti. Halk devlet el ele birlik ve beraberliğin en güzel şekilde sergilendiği ilçede sanatçılar Aydın Aydın ve Mensur'nin şarkıları ile adeta sınır boyları inletildi. Sahneye çıktığı esnada fırtına nedeniyle sık sık elektiriklerin kesildiği konser esnasında türkücü Aydın Aydın eline davulunu alarak gençlerin içine dalarak konserini sürdürdü. Adeta Çamur çamur banyosu yapan ve üst başları çamurla kaplanan sanatçılar tüm engellemelere ragmen başarılı bir performans gösterdiler.

Konser sonunda Kaymakam Hasan Kurt ve Belediye Başkanı Ensar Dündar sanatçıları tebrik ederek, değişik hediyeler verdiler.

Konsere, ilçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhun Doğan, Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi, AK Parti İlçe Başkanı Zeki Derin ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.