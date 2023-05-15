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Sınıflar ders işlemek için hazır hale getirildi

Sınıflar ders işlemek için hazır hale getirildi

Yerel Haberler

Eskişehir'de Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için vatandaşların oy kullanmaya gittiği okullardaki sandıklar ve kabinler kaldırıldı.

Eskişehir'de Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için vatandaşların oy kullanmaya gittiği okullardaki sandıklar ve kabinler kaldırıldı.

Vatandaşlar, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçiminde okullarda kurulan sandıklara oy kullanma görevini yerine getirmeye gitti. Seçim gününde sınıflar kurallara uygun olarak düzenlenirken, okullara sandıklar ve kabinler getirildi. Seçimlerin ertesi günü olan 15 Mayıs'ta okulları tekrardan ders işlemeye uygun hale getirmek amacıyla çalışmalar başladı. Çoğu okul, eğitim ve öğretime geri dönmek için günün erken saatlerinden itibaren hazırlıklarını bitirirken, sınıfların içinde detaylıca temizlik yapıldığı görüldü.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 16 Mayıs Salı günü öğrencilerin eğitim ve öğretime devam edeceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milletvekili Eskişehir 14 Mayıs Yerel Haberler

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