Erzincan'da ilköğretim öğrencisi sınıf başkanlığına adayken 'Valiyi okulumuza getireceğim' sözünü verdi. Başkanlığı kazanınca da Vali Hamza Aydoğdu'nun okula gelmesiyle sözünü yerine getirdi.

Sınıf başkanlığını kazandı "Valiyi okulumuza getireceğim" sözünü tuttu

ERZİNCAN - Erzincan'da ilköğretim öğrencisi sınıf başkanlığına adayken "Valiyi okulumuza getireceğim" sözünü verdi. Başkanlığı kazanınca da Vali Hamza Aydoğdu'nun okula gelmesiyle sözünü yerine getirdi.

Yalnızbağ İbni Sina İlkokulu öğrencisi Mehmet Efe Mutlu, arkadaşlarına "Vali beyi okula davet edeceğim" seçim vaadinde bulunarak sınıf başkanlığına aday oldu. Yapılan seçimler sonucu başkan oldu. Bunun üzerine Mutlu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde düzenlenen bir etkinlik sonrası Vali Hamza Aydoğdu'ya ulaşarak seçim vaadini söyledi ve kendisini okula davet etti.

Sınıf başkanı seçilen Mehmet Efe Mutlu'nun davetine icabet eden Vali Aydoğdu, öğrencilerle sohbet ederek başarılar diledi.