Singapur'da Uyuşturucu Suçlarından 3 İdam

Güncelleme:
Singapur, uyuşturucu suçlarından 2 gün içinde 3 kişiyi idam etti. Bu yıl idam edilen toplam kişi sayısı 17'ye yükseldi. Ülkede, bu yıl 2003'ten bu yana en yüksek idam sayısına ulaşıldı.

Singapur, uyuşturucu suçlarından 2 gün içinde 3 kişiyi idam etti.

Uyuşturucu ile mücadelede en sert kuralları uygulayan ülkelerden biri olan Singapur'da uyuşturucu suçlarından 2 gün içinde 3 kişiyi idam edildi. İdam edilenler arasında, 21 Kasım 2013 gecesi Malezya'dan Singapur'a eroin olarak da bilinen 301,6 gram diamorfin taşımak suçundan hüküm giyen sürücü Saminathan Selvaraju'nun yer aldığı açıklandı. Uyuşturucuu singapur'a taşıyan aracı kullanmadığını, imza atanın kendisi olmadığını iddia etse de savunması reddedilen Malezya vatandaşı Saminathan'ın Perşembe günü idam edildiği aktarıldı.

Saminathan, şirketin römorkunu günün erken saatlerinde sürdüğünü, ancak uyuşturucular Singapur'a getirildiğinde sürdüğünü iddia etmedi. Birkaç sürücünün aynı aracı kullandığını söyledi.

2003'ten bu yana en yüksek sayı

Ülkede uyuşturucu suçlarından 3 kişinin idam edilmesiyle bu yıl idam edilen toplam kişi sayısı 17'ye yükseldi. Singapurlu yetkililer, bu sayının 2003'ten bu yana en yüksek veri olduğunu kaydetti.

Singapur'da uyuşturucu suçlarına yönelik ölüm cezasına karşı anayasal itiraz bir hafta sonra görüşülecek. Değişikliğin yapılması durumunda Singapur'da 15 gramdan fazla diamorfin, 30 gramdan fazla kokain, 250 gramdan fazla metamfetamin ve 500 gramdan fazla esrar ticareti yapanlara idam cezası verilecek. Ancak ölüm cezalarının anayasaya aykırı olduğunu savunan 7 aktivist, Singapur'daki zorunlu ölüm cezasının anayasal yaşam ve kanunun eşit koruması haklarını ihlal ettiğini dile getiriyor. Singapur hükümeti ise, idam cezasının kaldırılmasının korkunç sonuçlar doğurabileceğini savunuyor. - SİNGAPUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
