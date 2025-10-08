Sındırgı İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinden Gazze İçin Tiyatro Klipi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde öğrenciler hazırladıkları tiyatral klip ile Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti.

İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Filistin'de yaşanan acıları ve savaşın siviller üzerindeki etkisini sahneledi. Okulun öğretmen kadrosu rehberliğinde çekilen klipte, öğrenciler özellikle çocukların yaşadığı zor anlara vurgu yaptı.

Okul Müdürü, çalışmanın öğrencilerde empati duygusunu güçlendirmek ve Filistin halkına manevi destek vermek amacıyla hazırlandığını söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan video büyük ilgi gördü. İzleyenler, öğrencilerin gösterdiği duyarlılığı takdir ederken, Gazze'deki zulmün sona ermesi temennisinde bulundu. - BALIKESİR