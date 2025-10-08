Haberler

Sındırgı İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinden Gazze İçin Tiyatro Klipi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla hazırladıkları tiyatral klip ile Filistin'deki acıları sahnelediler. Proje, öğrencilere empati kazandırma ve Filistin halkına manevi destek verme amacı taşıyor.

İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Filistin'de yaşanan acıları ve savaşın siviller üzerindeki etkisini sahneledi. Okulun öğretmen kadrosu rehberliğinde çekilen klipte, öğrenciler özellikle çocukların yaşadığı zor anlara vurgu yaptı.

Okul Müdürü, çalışmanın öğrencilerde empati duygusunu güçlendirmek ve Filistin halkına manevi destek vermek amacıyla hazırlandığını söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan video büyük ilgi gördü. İzleyenler, öğrencilerin gösterdiği duyarlılığı takdir ederken, Gazze'deki zulmün sona ermesi temennisinde bulundu. - BALIKESİR

