Sındırgı'daki Deprem Sonrası Bin 235 Artçı Sarsıntı Meydana Geldi

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından toplam bin 235 artçı depremin yaşandığını bildirdi. Bunlardan 19'unun büyüklüğü 4 ve üzerinde.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 19'u 4 ve üzerinde olmak üzere toplam bin 235 artçı deprem yaşandığını açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "10 Ağustos'ta Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremden sonra 13 Ağustos saat 09.30 itibarıyla bin 235 adet artçı deprem meydana gelmiştir. Büyüklüğü 4.0'ın üzerinde olan deprem sayısı 19'dur" denildi. - ANKARA

