Sındırgı'daki Deprem Nedeniyle Cuma Namazı Çadırlarda Kılındı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde depremde bazı camilerin hasar görmesi nedeniyle cuma namazı AFAD tarafından kurulan çadırlarda eda edildi.

Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarında, bazı camiler ibadete kapatıldı. Vatandaşların mağdur olmaması için cuma namazı kılınmak üzere AFAD koordinasyonunda ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde çadırlar kuruldu. Vatandaşlar kurulan AFAD çadırlarında cuma namazlarını huşu içinde ifa etti. Vatandaşlar, zor günlerde birlik ve beraberlik içinde olduklarını belirterek, emeği geçen yetkililere teşekkür ettiler. - BALIKESİR