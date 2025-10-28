Sındırgı'daki Deprem İnegöl'de Paniğe Neden Oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem, Bursa'nın İnegöl ilçesinde de hissedildi. Deprem anında bir kıraathanede oyun oynayan grubun kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan deprem, çevre illerde olduğu gibi İnegöl'de de paniğe neden oldu. Sinanbey Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kıraathanede iskambil oyunu oynayan vatandaşlar, sarsıntı anında panikle masadan kalkarak dışarı kaçtı.

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, oyunculardan birinin deprem anında çay bardağını da alarak dışarı çıkması dikkat çekti. Görüntüler, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. - BURSA