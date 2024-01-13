Şehitlere Saygı ve Gazze İçin Acil Ateşkes Yürüyüşü Sındırgı'da Gerçekleştirildi

Şehit olan askerler ve Filistin'de acil ateşkes için çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen yürüyüşlerde teröre karşı birlik mesajı verildi.

İşgalci İsrail'in Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin devam ettiği saldırılarına son vermesi istenirken 7 Ekim'de başlayan saldırıların 100. gününde dünya genelinde gerçekleştirilen eylemlere bir destek de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden geldi.

Türkiye geneli gerçekleştirilen Şehitlere Saygı ve Gazze İçin Acil Ateşkes yürüyüşüne Sındırgı Sivil toplum platformu tarafından da destek verildi.

Yüzlerce insan Şerif Paşa Camiinden Cumhuriyet Meydanında Türk bayrakları, zulmü ve terörü lanetleyen pankartlar eşliğinde yürüdü. Cumhuriyet Meydanında son bulan yürüyüş sonrasında Kuar'an- ı Kerim tilaveti gerçekleşti. Öğrencilerin okuduğu şiirler sonrası STK'lar tarafından ortak basın bildirisi okundu, 9 şehit anıldı, terör örgütlerine lanet mesajları verildi.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş "Pençe kilit harekatında Şehit düşen Mehmetçiklerimize ve tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Mehmetçiklerimiz terörü bitirene kadar durmayacak. Rabbim güç kuvvet versin. Vatanımızın bir karış toprağını asla vermeyiz. Bizler de terörü lanetlemek ve İsrail zulmune dur demek için yürüyüşümüzü, dik duruşumuzu gerçekleştirdik. Kahrolsun PKK, kahrolsun İsrail" dedi.

İsrail zulmünün bir an önce son bulması ve Pençe Kilit operasyonunda şehit düşen Mehmetçikler için ilçe müftüsü Sami Türkel tarafından dua edildi.

Düzenlenen yürüyüşe Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, AK Parti ilçe başkanı Mehmet Cemil Atla, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı Hasan Aslan, Şehit aileleri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR