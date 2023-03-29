Sındırgı'da kar yağışı etkili oldu Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gün içinde başlayan kar yağışı Ulus dağı başta olmak üzere, yüksek rakımlı mahalleleri beyaza bürüdü.

Sındırgı'da kar yağışı etkili oldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gün içinde başlayan kar yağışı Ulus dağı başta olmak üzere, yüksek rakımlı mahalleleri beyaza bürüdü.

Mart sonu olmasına rağmen kar yağışının olması vatandaşı sevindirse de çiçek açan ağaçlar için tedirgin etti. Yaylabayır, Yüreğil, Işıklar, Gölcük, Derecikören, Kertil, Şahinkaya, gibi yüksek rakımlı mahalleler bahar ayında karla buluştu.