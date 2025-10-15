Sındırgı'da Kadınlar Kış İçin Geleneksel Tarhana Hazırlıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kadınlar, kış hazırlıkları kapsamında geleneksel yöntemlerle tarhana yapıyor. Tamamen doğal ürünlerle, imece usulü hazırlanan şifa deposu tarhana, hem sofraları süslüyor hem de mahallelerde renkli görüntülere sahne oluyor.

İlçede sabahın erken saatlerinde bir araya gelen kadınlar, evlerinden getirdikleri yoğurt, domates, biber ve unla büyük kazanlarda hamur yoğuruyor. Günler süren kurutma işleminin ardından hazır hale gelen tarhana, kış aylarında hem besleyici hem de şifa kaynağı olarak sofralarda yerini alıyor.

Köy meydanlarında ve mahalle aralarında bahçelere serilen tarhana bezleriyle adeta renk cümbüşüne dönen manzaralar, görenleri geçmişe götürüyor. Kadınların birlikte çalışarak ortaya koyduğu bu imece geleneği, hem dayanışmanın hem de doğal üretimin en güzel örneklerinden biri olarak yaşatılıyor.

Sındırgı'da doğallığın önemine dikkat çeken kadınlar, "Her şey kendi bahçemizden, kendi emeğimizden. Katkı maddesi yok, tamamen doğal. Hem kışa hazırlık hem de geleneklerimizi yaşatıyoruz" diyerek tarhananın sadece bir yiyecek değil, kültürün bir parçası olduğunu vurguladı.

Kışa hazırlığın simgesi haline gelen Sındırgı tarhanası, ilçede hem sofraların hem de gönüllerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. - BALIKESİR