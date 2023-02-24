Sındırgı'da depremzedelerin tüm ihtiyaçlar karşılanıyor

Asrın felaketi deprem nedeniyle evlerini kaybeden ve konaklama için 6 ayrı ilden gelen 200'ün üzerindeki afetzedenin, gıdadan giyime kadar genel ve günlük ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilmeleri için Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 'Sevgi Market' kuruldu.

Asrın felaketi deprem nedeniyle evlerini kaybeden ve konaklama için 6 ayrı ilden gelen 200'ün üzerindeki afetzedenin, gıdadan giyime kadar genel ve günlük ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilmeleri için Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 'Sevgi Market' kuruldu.

İlçeye gelen ve AFAD koordinasyonunda getirilen afetzede vatandaşların yardımlardan faydalanabilmesi adına deprem koordinasyon merkezine kayıt yaptırması gerekiyor. Sındırgı Belediyesi, İlçe Kaymakamlığı ve Müftülük iş birliği ile Sındırgı Belediyesi giriş katında oluşturulan deprem koordinasyon merkezine kayıt yaptıran afetzedelerin tüm ihtiyaçları hayırseverler aracılığı ile karşılanıyor. Konaklama, yakacak, ev eşyası gibi yardımların yanı sıra günlük ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilmeleri adına Sındırgı Belediyesi zemin katında giriş ve çıkışları ayrı kapılardan sağlanan Sevgi Market oluşturuldu.

A'dan Z'ye temel ihtiyaçların tamamı bu markette yer alıyor. Kayıtlarını yaptıran afetzedeler, kendilerine verilen kartlar aracılığı ile ihtiyaçlarını alabiliyor. Sındırgı'nın evlerde üretilen doğal ürünleri de vatandaşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak adına Sevgi Market'e bağışlanıyor. Gerekli durumlarda ve uzak bölgelerde konaklayan afetzedelerin ulaşımı da Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince sağlanıyor. Temel ihtiyaçların yanı sıra "Sevgi Market"te çocuklar da unutulmadı. Çocuklar için oyuncaklar, oyunlar ve kitaplar da yer alıyor. Marketi ziyaret eden çocuklara görevli personel tarafından oyun terapisi de uygulanıyor.

İlk günden bu yana gıda, hijyen, sağlık, kıyafet, yakacak gibi 30 tır yardım bölgeye gönderilirken, iş makinesi ve görevli personel de depremin yaralarını sarmak adına AFAD koordinasyonunda ihtiyaç duyulan bölgelerde hizmet veriyor. Sındırgı Belediyesi ve ilçe kaymakamlığı koordinasyonunda, tüm STK, siyasi parti ve kamu kurumlarının iş birliği içerisinde gerçekleştirilen yardımların yanı sıra ilçede konaklayan afetzedelerin ihtiyaçları da tamamen hayırsever vatandaşlar tarafından sağlanıyor. 35 bin nüfuslu küçük ilçede kocaman yürekler yaraları birlikte sarıyor.

"Elimizden gelen desteği yapmaya çalışıyoruz"

Sevgi Market görevlisi Zerefşan Aldemir Çakır, "Sındırgı Belediyesinin yaptığı, depremzede kardeşlerimize gıda ve ihtiyaçları ne ise kıyafetle ile ilgili onun için bir Sevgi Market açıldı. Burada depremzede kardeşlerimize kıyafet konusunda, gıda konusunda ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelen desteği yapıyoruz. Kıyafetler konusunda erkek, kadın, çocuk herkese hizmet verebilecek durumdayız. Ayakkabısından tutun iç çamaşırı, pantolon, gömlek, montuna varıncaya kadar elimizden gelen desteği yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Sevginin her türlü engeli, olumsuzluğu ortadan kaldırdığını belirterek, bu sebeple Sevgi Market adını verdiklerini belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, "Sındırgı'da belediye binamızın altında olan bu yemekhanemizi bir kıyafet, gıda ve diğer ihtiyaçları karşılayabilecek bir markete dönüştürdük. Markete depremzedeler gelip çoluğunun çocuğunun kendinin ihtiyaçlarını karşılıyorlar, kayıtlar tutuluyor. Oradaki insanlar çok rahat bir şekilde insanlar ihtiyaçlarını karşılamış oluyor. İhtiyaçlarını aldıktan sonra da bir incelik olarak, kimseye mahcup olmasın diye onları arka kapıdan çıkarıyoruz" diye konuştu.

"Elden Ele, Evden Eve Kampanyası" ile tüm ihtiyaçlar karşılanıyor

Komşuluk ilişkilerinin de güçlü olduğu, samimi ve sıcak insanların yaşadığı doğal şehir Sındırgı'da belediye tarafından yürütülen "Elden Ele, Evden Eve" kampanyası dahilinde ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler buluşturuluyor. Vatandaşlar kullanılabilir durumdaki beyaz eşya, mobilya vb. eşyalarını, yakacak yardımlarını belediye yetkililerine teslim ediyor, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda talepler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. İlçeye gelen afetzede vatandaşlar, "Benim Evim, Senin Evin" sloganı ile evlerini açan hayırsever vatandaşların evlerinde ikamet ediyor. - BALIKESİR