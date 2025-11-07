Sındırgı'da Depremler Sırasında Yaşananlar ve Komşuluk Bağları

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremler, ilçede derin izler bıraktı. Özellikle Kurtuluş Mahallesinde bulunan Öğretmenler Sitesi'nde yaşayan vatandaşlar, iki depremde de ağır hasar gördü. Sitede ikamet eden Tevhide Avcı, yaşadıklarını anlattı "İlk sarsıntıda çok korktuk, ikinci depremle tamamen yıkıldık."

Deprem anında büyük bir panik yaşadıklarını ifade eden Tevhide Avcı, "Oğlumla birbirimize sarıldık, depremde korktuk. İlk depremde evimizde çatlaklar oluştu ama oturmaya devam ettik. 'Belki toparlanır' diye düşündük. Fakat 27 Ekim gecesi yaşanan ikinci depremde evlerimiz daha da hasar aldı. Çatılardaki kalkan duvarlar çöktü, araçlarımızın üzerine göçtü. O anı tarif etmek mümkün değil" dedi.

"Komşularımızla dayanışma içindeyiz"

Depremin ardından komşularıyla birlikte hareket ettiklerini belirten Avcı, "O gece birbirimize sarıldık, kimimizin evi yıkıldı, kimimiz dışarıda kaldık. Komşularımla adeta bir aile gibiyiz. Bu süreçte en büyük gücümüz dayanışma oldu" diye konuştu.

"Komşularımızdan ayrılacak olmanın hüznünü yaşıyoruz"

Yıkım süreciyle birlikte sitenin tamamen boşaltılacağını belirten Avcı, duygusal anlar yaşadı. "Yıllardır aynı sitede komşuluk yaptığımız insanlar var. Belki başka yerlere taşınacağız, birbirimizden ayrılacağız. En çok bu üzüyor. Evimiz yıkıldı ama komşuluk bağlarımızı kaybetmek istemiyoruz." dedi.

Depremin ardından Öğretmen Sitesi'nde yapılan incelemelerde birçok binanın hasarlı olduğu tespit edildi. AFAD ekipleri, bölgedeki yıkım ve tahliye çalışmalarını sürdürüyor. - BALIKESİR