Haberler

Sındırgı'da Deprem Sonrası Moral ve Dayanışma Etkinliği Düzenlendi

Güncelleme:
Sındırgı'da 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde meydana gelen depremlerin ardından, sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlara pilav ikramı yapıldı, kurbanlar kesildi ve hatimler okundu. Kaymakam Koyuncu, birlik ve beraberlik mesajı vererek, deprem sonrası moral desteğinin önemine vurgu yaptı.

Sındırgı'da 10 Ağustos ve 27 Ekim'de yaşanan depremler ile devam eden artçı sarsıntıların ardından, ilçe genelindeki sivil toplum kuruluşları el ele vererek moral ve dayanışma etkinliği düzenledi. Cumhuriyet Meydanı ve okullarda yapılan organizasyon kapsamında vatandaşlara pilav ikramı yapılırken, kurbanlar kesildi ve hatimler okundu.

"Birlikte olmak moral kaynağımız"

Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, etkinlikte yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kaymakam Koyuncu, " Hep birlikte zor günlerden geçiyoruz. Deprem bizde derin izler bıraktı. Biliyoruz ki evlerimiz yapılıyor, işyerlerimiz onarılacak. Ama önemli olan kalplerimizi moralimizi iyi tutmaktır. Bugün burada sizlerin birlik ve beraberlik içinde bir araya gelmemiz hepimiz için en büyük moral ve motivasyon kaynağı oldu kesilen kurbanlar edilen hatim dualar stklarımızın bir tek yürek şekilde bu organizasyonu yapması hepimizi mutlu etti. Birlik ve beraberlik içinde Sındırgımızın aşamayacağı problem, sorun yok. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. İnşallah yaşadığımız depremlerin üzerine hep beraber devletimiz tüm gücüyle sileceğine eminiz ve silmeye devam ediyor. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sındırgı İlçe Müftüsü Sami Türkel, "Bütün sivil toplum kuruluşlarımız ve Diyanet Vakfımızla bir organizasyon gerçekleştirdik. Hatimler okuduk, kurbanlarımızı kestik, dualara eşlik ettik. Rabbim kabul etsin" dedi.

Kurbanlar ve pilav ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Etkinliğe katkı sağlayan Kızılay Sındırgı başkanı Talat Karakaya, "Burada 2 büyükbaş ve 10 küçükbaş hayvan kestik ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 5 bin kişilik pilav hazırladık; yarısını meydanda, yarısını okullarda dağıttık. Yaklaşık 100 hatim okundu ve böyle bir hayrı tertip ettik" şeklinde konuştu.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Güner " Depremlerde evlerimiz iş yerlerimiz yıkıldı. Allah'a şükür ikinci depremde hiçbir can kaybımız olmadı. Hatimler okundu dualar edildi, kurbanlar kesildi. Allah kabul etsin" dedi.

Program, Sındırgı'da deprem sonrası dayanışmayı ve moral duygusunu güçlendirmek amacıyla düzenlendi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
