Haberler

Depremlerin ardından gerekli adım atıldı: Sın-Kut kuruldu

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, depremler sonrası oluşan acil müdahale ekibi, Sındırgı Arama Kurtarma Derneği (SIN-KUT) adıyla tüzel kişilik kazandı. 25 gönüllüden oluşan ekip, afet farkındalığını artırmayı hedefliyor ve AFAD akreditasyonu için çalışmalara başladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, özellikle 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde yaşanan depremler ile diğer afetlerde büyük bir eksikliği hissedilen acil müdahale ekibi, tüzel kişilik kazandı. İçişleri Bakanlığı destekli bir projeyle kurulan 25 kişilik gönüllü ekip, Sındırgı Arama Kurtarma Derneği (SIN-KUT) adıyla resmiyet kazandı. Derneğin başkanlığına itfaiye personeli Ramazan Işıklı seçildi.

Toplumun Her Kesiminden Gönüllüler Afetlere Hazırlanıyor

Sındırgı'da afetlere karşı yerel bilinci artırmak amacıyla kurulan dernek, bölgenin farklı meslek gruplarından gelen 25 gönüllüyü bir araya getirdi. Muhammet Asil Çetin koordinatörlüğünde yürütülen "Afete Hazır Yardıma Gönüllü Nesiller İçin" projesinin ürünü olan ekip, genel kurulda yönetimini belirledi. Ramazan Işıklı, oy birliğiyle başkanlık görevini üstlendi.

Başkan Işıklı, yaptığı açıklamada, sivil inisiyatifin önemine değinerek, "Sındırgı'da afet ve acil müdahale ekibinin oluşturulması hayati önem taşıyor. Ekibimiz; imam, memur, esnaf, işçi ve itfaiye personellerinden oluşuyor. Amacımız, bu sivil güç birliği ile afet farkındalığını ve ilk müdahale bilincini en üst seviyeye taşımak," dedi.

Acil Destek Çağrısı: Hedef AFAD Akreditasyonu

Derneğin kısa vadeli hedeflerini açıklayan Işıklı, "Çeşitli eğitimlerle ekibimizi güçlendirip kısa sürede AFAD'a akredite olmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Sın-Kut'un faaliyet gösterebilmesi için gerekli olan teçhizat temini konusunda destek çağrısı yapan Işıklı, Sındırgılı hayırseverlere seslendi: "Gerekli ekipmanlarımızı temin edebilmek için çeşitli kurumlarla iş birliği yapacağız. Tüm kurumlarımızı ve yardımsever Sındırgılı hemşerilerimizi derneğimize destek olmaya davet ediyorum. Bu ekibin kurulmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." - BALIKESİR

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
