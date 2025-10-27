Sındırgı'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem, AFAD TAMP'ı Devreye Aldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) devreye alındığını ve tüm afet çalışma gruplarının AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ne (AADYM) çağrıldığını açıkladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Balıkesir ilimiz Sındırgı ilçesinde meydana gelen, Manisa, Uşak, İzmir ve Bursa illerimizde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmış olup, tüm afet çalışma grupları, AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ne (AADYM) ivedilikle çağrılmıştır. AFAD, Jandarma, Emniyet ve diğer görevli ekipler ile saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip etmekteyiz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA