Sındırgı'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.04'te merkez üssü Sındırgı olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel