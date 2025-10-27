Sındırgı'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre, saat 23.04'te Sındırgı merkezli 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak açıklandı. - ANKARA