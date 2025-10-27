Haberler

Sındırgı'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.04'te merkez üssü Sındırgı olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre, saat 23.04'te Sındırgı merkezli 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak açıklandı. - ANKARA



