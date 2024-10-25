Üye Girişi
Haberler

Sincanlı öğrencilerden kan bağışı rekoru

Sincanlı öğrencilerden kan bağışı rekoru
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Sincan ilçesinde yürütülen kampanya ile bir günde 2 bin 809 kişi kan bağışı yaptı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde yürütülen kampanya ile bir günde 2 bin 809 kişi kan bağışı yaptı.

Sincanlı öğrenciler dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergiledi. Hazırlıkları aylar önce başlayan kan bağışı kampanyası Türkiye rekoru ile sonuçlandı. Sincan Kaymakamı Levent Kılıç'ın koordinatörlüğünde yürütülen kampanyada bir günde 2 bin 809 kişi kan bağışı yaptı. İlçedeki tüm ilk ve ortaokullar ile liselerin öğrenci ve öğretmenlerinin katıldığı kampanya gece geç saatlere kadar devam etti. Sincanlılar TUSAŞ'a yapılan ve 5 şehit verdiğimiz hain terör saldırısına tepkilerini kampanyaya verdikleri destek ile ortaya koydular. 9 merkez okulda yürütülen kampanyaya Sincanlıların desteği ve ilgisi büyük oldu. İlçe genelinde öğrencilerin öncülük ettiği kampanyanın ilki gecen yıl yapılmış ve bin 364 kişi bağış yapmıştı. Bu yıl ise destek katlandı ve Türkiye rekoru kırıldı. Kan bağışı kampanyası için ilçede adeta seferberlik ilan eden Kaymakam Levent Kılıç sonuçtan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Türk milletindeki dayanışma ruhunun en zor zamanlarda kendini gösterdiğini ifade eden Kılıç, "Biz birliğe, bütünlüğe inanan, iyilikten beslenen bir milletiz. Sincanlıların kan bağışı kampanyamıza desteği içinde bu gerçeği ve anlamı taşıyor. Tüm süreç büyük bir motivasyonla ve adeta bir seferberlik anlayışı ile yürütüldü. Yüreğini, emeğini, kanını veren tüm yol arkadaşlarıma, vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler ankara Yerel

Elebaşı Gülen'in cenaze töreninde tekbir getirmek yasaklandı, İncil'den pasajlar okundu

Gülen'in cenaze töreninde bir kardinal İncil'den pasajlar okudu

 Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler

Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler

 5 ülkeye yeni büyükelçi atandı: Aralarında dikkat çeken bir isim var

5 ülkeye yeni büyükelçi atandı: Aralarında dikkat çeken bir isim var
Bahçeli'nin çağrısının ardından Kandil'den 'Öcalan' mesajı

Ne diyecekleri merak konusuydu! Kandil'den 'Öcalan' mesajı geldi
Manisa elektrik kesintisi! 25-26 Ekim Akhisar, Şehzadeler, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni İsviçre Büyükelçisi Şebnem İncesu kimdir? Şebnem İncesu hayatı ve biyografisi! İstanbul elektrik kesintisi! 25-26 Ekim Küçükçekmece, Ümraniye, Beylikdüzü elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Yeni Zambiya Büyükelçisi Hüseyin Barbaros Dicle kimdir? Hüseyin Barbaros Dicle hayatı ve biyografisi! 25-26 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Ereğli, Çumra elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 25-26 Ekim Karabağlar, Karşıyaka, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Bahreyn Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak kimdir? Ayşe Hilal Sayan Koytak hayatı ve biyografisi! Adana elektrik kesintisi! 25-26 Ekim Yüreğir, Sarıçam, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 25-26 Ekim Yıldırım, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Yeni Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçisi Hayriye Kumaşcıoğlu kimdir? Hayriye Kumaşcıoğlu hayatı ve biyografisi! Ankara elektrik kesintisi! 25-26 Ekim Keçiören, Mamak, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.