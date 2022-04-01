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Sincan zabıtasından Ramazan denetimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sincan zabıtasından Ramazan denetimi

Ankara Sincan Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan ayına sayılı günler kala denetimlerini yoğunlaştırdı.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara Sincan Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan ayına sayılı günler kala denetimlerini yoğunlaştırdı. Vatandaşların pazarlardan taze sebze ve meyve alabilmeleri ve rahat bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için Sincan Belediyesi Zabıta Müdürü Lütfü Taşdemir ile birlikte ekipler pazar esnafını tek tek denetledi.

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala Sincan'da semt pazarlarında vatandaşlar alışverişlerini yapmaya başladı. Sincan halkının taze sebze ve meyve alabilmeleri ve rahat bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için zabıta ekipleri pazarları mercek altına aldı. Taşdemir, zabıta ekipleri ile tezgahları tek tek gezdi, denetim yaptı.

Ekipler, vatandaşların kaliteli ve sağlıklı hizmet alması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin Ramazan ayı ve sonrasında da devam edeceğinin altını çizdi. - ANKARA

Sincan zabıtasından Ramazan denetimi

Sincan zabıtasından Ramazan denetimi

Sincan zabıtasından Ramazan denetimi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sincan Belediyesi, Ramazan, Zabıta, Sincan, Yerel, Haberler

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