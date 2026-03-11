Haberler

Ankara'da esnaftan Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine günde bin 250 ekmek dağıtımı

Güncelleme:
Ankara'nın Sincan ilçesinde, Tandoğan Mahallesi esnafı, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine günde 1250 ekmek dağıtarak destek oluyor.

Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi esnafı, Ramazan ayı boyunca günde bin 250 ekmek dağıtarak ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuyor. Her yıl Ramazan ayında topladıkları ekmekleri Tandoğan Mahallesi Muhtarlığı'na getiren esnaf, vatandaşlara bir nebze olsun yardımda bulunuyor. Ekmek dağıtımı sırasında kuyruk oluşuyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
