Ankara'da esnaftan Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine günde bin 250 ekmek dağıtımı

Ankara'nın Sincan ilçesinde esnaf, Ramazan ayı boyunca günde bin 250 ekmek dağıtarak ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.

Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi esnafı, Ramazan ayı boyunca günde bin 250 ekmek dağıtarak ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuyor. Her yıl Ramazan ayında topladıkları ekmekleri Tandoğan Mahallesi Muhtarlığı'na getiren esnaf, vatandaşlara bir nebze olsun yardımda bulunuyor. Ekmek dağıtımı sırasında kuyruk oluşuyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı