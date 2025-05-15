Sincan'da Büyük Aile Yürüyüşü Düzenlendi

Ankara'nın Sincan ilçesinde ailenin gücüne ve birliğine dikkat çekmek amacıyla "Sincan Büyük Aile Yürüyüşü" düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talimatıyla Sincan Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü öncülüğünde ailenin önemine dikkat çekmek amacıyla büyük katılımlı bir "Aile Yürüyüşü" düzenlendi. Etkinliğin amacının toplumun en önemli yapı taşı olan ailenin yapısının korunması, yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması olduğu vurgulandı. Yürüyüşte 60 yıllık evli iki çiftin ve evliliklerinin başındaki 3 genç çiftin de evlilik yıl dönümleri kutlandı. Sincan Kaymakamlığı önünden başlayan yürüyüş, Sincan Kent Meydanı'nda son buldu. - ANKARA