Sincan'da bayram coşkuyla kutlandı - Haberler

Sincan Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutladı. Seymen gösterisinin ardından Veli Erdem Karakülah konseri ile gençler gönüllerince eğlendi.

Sincan Kent Meydanı'nda 19 Mayıs coşkusu yaşandı. Gündüz okullarda kutlanan bayram, akşam gençlik konseri ile devam etti. Seğmen gösterisi ile başlayan konserde gençler Veli Erdem Karakülah'ın şarkıları ile eğlendi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da gençleri yalnız bırakmadı. Okul kutlamalarına katılan Başkan Ercan, daha sonra konsere katılarak gençlerin coşkusuna ortak oldu.

Konserden önce gençlere seslenen Başkan Ercan, "Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bugün bir gençlik şöleni şeklinde eğlenip coşacağız. Hep birlikte hareketli bir ambiyansta ısınacağız inşallah" dedi.

Sevilen sanatçı Veli Erdem Karakülah da Başkan Ercan'a teşekkür etti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel