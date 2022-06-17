Sınava giren öğrenciler ücretsiz taşınacak

Sivas Belediyesi bünyesinde hizmet veren Özel Halk Otobüsleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağı 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde sınava girecek öğrencilere ücretsiz hizmet verecek.

Sivas Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, toplu taşıma araçlarının, öğrencilerin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir sıkıntı yaşamaması için sınav günleri tam kapasite çalışacağı belirtilerek, "18-19 Haziran tarihlerinde sınav heyecanı yaşayacak adaylar, sınav yerlerine ücretsiz ulaşabilecekler. Cumartesi ve Pazar günü YKS'ye girecek öğrenciler sınav giriş belgelerini şoförlere göstererek halk otobüslerinden ücretsiz yararlanabilecek" dendi.

Öte yandan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, "YKS'ye girecek tüm öğrencilere başarılar dileyen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Genç dostu belediyecilik anlayışıyla hizmetlerimize devam ediyoruz. Belediyecilik sadece yol, köprü, park-bahçe, alt yapı ve üst yapı çalışmaları değildir. Hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda yanlarında olmaktır. O nedenle sınav günleri sınava girecek öğrencilerimiz halk otobüslerimizden ücretsiz yararlanabilecekler. Yıl boyunca emek veren öğrencilerimizin bu sınavlarda başarılı olmaları hedef ve hayallerine kavuşmaları en büyük temennimiz. Bu konuda öğrencilerin sınav esnasında dikkatlerini dağıtacak her türlü gürültü kirliliğine karşı tüm hemşehrilerimizi duyarlı olmaya davet ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyoruz" dedi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Yerel