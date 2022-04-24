Sınava girecek olan engelli gencin yardımına trafik polisleri yetişti

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, yol uygulaması yapan polis ekipleri, kendisinden yardım isteyen engelli genci, sınava yetiştirmek için yoğun çaba sarf etti.

Atatürk Bulvarı üzerinde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, yanlarına gelen bir genç, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) geç kalmak üzere olduğunu ve gidecek aracının olmadığını belirterek polislerden yardım istedi. Kısa sürede harekete geçen trafik polis ekipleri, engelli gence yardımcı olmak ve onu sınava yetiştirmek için uygulamaya ara verdi. Polis ekipleri, araçlarına bindirdikleri engelli genç ile beraberindeki annesini Türkiye Petrolleri Ortaokuluna getirdi. Sınava girecek olan engelli genç ile annesi, kendilerini sınava yetiştiren polis ekiplerine teşekkür etti. Engelli genci sınava yetiştiren polis ekipleri, daha sonra görevlerine kaldığı yerden devam etti. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel