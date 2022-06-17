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Sınav saatinde tüm çalışmalar duracak, ulaşım ücretsiz olacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sınav saatinde tüm çalışmalar duracak, ulaşım ücretsiz olacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 18 ve 19 Haziran günleri gerçekleştirilecek YKS esnasında öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için şehir genelinde sürdürülen inşaat, altyapı, yol ile çevre çalışmalarının sınav saatleri içerisinde durdurulacağını ve sınava giriş belgelerini gösteren...

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 18 ve 19 Haziran günleri gerçekleştirilecek YKS esnasında öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için şehir genelinde sürdürülen inşaat, altyapı, yol ile çevre çalışmalarının sınav saatleri içerisinde durdurulacağını ve sınava giriş belgelerini gösteren öğrencilerin ücretsiz bir şekilde belediye toplu taşıma araçlarını kullanabileceklerini açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ, 18-19 Haziran Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı esnasında şehir genelinde çalışmalarını durduracak. Öğrencilerin sınav esnasında dikkatlerinin dağılmaması için yapılacak uygulama ile şehirde yürütülen inşaat, altyapı, yol ile çevre çalışmalarına iki gün boyunca sınav saatleri içerisinde ara verileceğini ve sınava giriş belgelerini gösteren öğrencilerin ücretsiz bir şekilde belediye toplu taşıma araçlarını kullanabileceklerini açıkladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin talimatlarıyla 18-19 Haziran'da düzenlenecek olan YKS sınavına ulaşımlar için toplu taşıma araçlarımız öğrencilerimize ücretsiz hizmet sunacak. Öğrencilerimiz, sınav giriş belgesini göstererek ücretsiz ulaşımdan faydalanabilecek. Oluşabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçmek adına toplu taşıma araçlarının kullanılması konusunda hassasiyet bekliyoruz. Ulaşımla ilgili talep ve isteklerin 153 Ulaşım Yönetim Merkezinden yapılabilecek. SAKUS uygulaması ve www.sakarya.bel.tr adresi üzerinden hareket saatlerine ulaşılabilecek. Aday öğrencilerimize başarılar diliyoruz" denildi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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