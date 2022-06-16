Sınav gününde öğrencilere belediye otobüsleri ücretsiz - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sınav gününde öğrencilere belediye otobüsleri ücretsiz

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Sınav gününde öğrencilere belediye otobüsleri ücretsiz

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 18 ve 19 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS'ye girecek öğrencilere başarılar dileyerek, sınav gününde belediye otobüslerinin öğrencilere ücretsiz olduğunu söyledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 18 ve 19 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS'ye girecek öğrencilere başarılar dileyerek, sınav gününde belediye otobüslerinin öğrencilere ücretsiz olduğunu söyledi.

Başkan Kılınç, 18 Haziran Cumartesi günü yapılacak ve üniversiteye giriş sisteminin ilk basamak niteliği taşıyan Temel Yeterlilik Testinin (TYT) ve 19 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT)'nin yapılacağı tarihlerde bu sınavlara girecek olan tüm öğrencilerin, sınava giriş belgelerini göstermeleri durumunda belediye ait otobüslerden ücretsiz yararlanabileceğini belirtti.

Adıyaman Belediyesi olarak, sınava girecek olan öğrencilerin başarısı için sınav günü görev sınırları içerisinde bulunan tüm çalışmaları yapacaklarını da söyleyen Başkan Kılınç, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız 18 ve 19 Haziran tarihlerinde kendileri için oldukça önemli olan YKS'ye girecekler. Bu önemli sınav için gürültü, denetim ve ulaşım gibi konularda belediye olarak üzerimize düşen her türlü görevi yerine getireceğiz. Çocuklarımızda kendileri için çok önemli olan bu sınavda ellerinden geleni yapacaktır inşallah. Onlardan tek isteğimiz, uzmanların tavsiyelerine kulak vermeleri ve sınava girerken stresten uzak, panik ve heyecan yapmadan çok rahat bir sınav geçirmeleridir. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize sınavda başarılar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Süleyman Kılınç Adıyaman Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title