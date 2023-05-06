Sinan Oğan : "Dik duruşu Erzurumlular, dadaşlar bilir"

Oğan'a gençlerden ilgi

Özçekim taleplerini geri çevirmedi

ERZURUM - Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Kars programı öncesi geldiği Erzurum'da gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Kahvaltı programı için Cumhuriyet Caddesi'ne geçen Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, cadde üzerindeki esnafı ziyaret etti, gençlerin özçekim taleplerini geri çevirmedi.

Oğan, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, "Erzurumlunun Türk milliyetçisinin damarının önüne hiç kimse geçemeyecektir. Erzurumluyu kessen de ne Kandil dağına ne domuz bağına itibar etmeyecektir. Biz Türk milletini seçeneksiz bırakmayacağız dedik. Adaylar içerisinde en donanımlı aday benim. Dik duruşu Erzurumlular, dadaşlar bilir. Dadaşlar dik duranı, omurgalı siyasetçiyi severler" dedi.

Oğan, daha sonra karayolu ile Kars'a geçti.