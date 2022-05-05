Muratpaşa Belediyesi, Sinan Mahallesi Çarşısını Gölgelikle Kapladı

MURATPAŞA, ANTALYA (ANKA) - Muratpaşa Belediyesi, açık hava alışveriş merkezini andıran Sinan Mahallesi çarşısını gölgelikle kapladı. Esnaf, çalışmanın ardından çarşının hareketlendiğini belirtirken; Belediye Başkanı Ümit Uysal, çarşı niteliğinde olan diğer sokaklarda da esnafın oybirliği halinde çalışmayı genişletebilecekleri müjdesini verdi.

Sinan Mahallesi, Antalya'nın meşhur Dönerciler Çarşısı ve Doğu Garajı arasında kalan yaklaşık 8 bin nüfusuyla kentin eski yerleşim yerlerinden. Muratpaşa Kaymakamlık binasına da ev sahipliği yapan mahallenin gün içinde nüfusu yüz binlere ulaşıyor. Mahallenin tam merkezinde bulunan çarşı ise eczanesi, fırınları, kafeleri, giyim, ayakkabı mağazaları, zücaciyeleriyle adeta bir açık hava alış veriş merkezini andırıyor.

Muratpaşa Belediyesi, bu yayalaştırılmış bölgeyi, kent sakinlerinin, yerli ve yabancı turistlerin gün boyu ziyaret etmelerini ve alışveriş yapmalarını sağlayacak gölgelik çalışmasını tamamladı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, çarşıda çalışmayı esnafın oybirliğiyle gerçekleştirdiklerine dikkat çekti. Başkan Uysal, belediyenin sorumluluğunda olan, çarşı niteliğine sahip cadde ve sokaklarda esnafın Sinan Mahallesi'nde olduğu gibi oybirliğini sağlaması halinde çalışmayı genişletebileceklerini söyledi.