Şimşek: 'Ülkemiz 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyor'

Sivas'ta 2022 Yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu ve İl İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonunda Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek başkanlığında yapılan toplantıda koordinasyonu gerektiren konular masaya yatırıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Şimşek; "Amacımız; ilimizdeki yatırımların planlandığı şekilde bir an önce bitmesi ve halkımızın hizmetine sunulmasıdır. Kurum ve ilçe ziyaretlerinde net bir şekilde gördüğüm üzere Sivas devlet sistematiğinin ve düzenin etkin bir şekilde işlediği, kurumlar arası koordinasyonun yüksek olduğu bir il. Bu durumu gerçekleşen ve devam eden birçok projeye baktığımızda görebiliyoruz. Koordinasyon ve ortak akıl kültürünün bu güzel yansımalarını şehrimizde görmekten büyük bir mutluluk duyduğumuz bilhassa vurgulamak istiyorum" dedi.

"Salgın sonrası ekonomik sıkışmanın olduğunu hep birlikte görüyoruz"

Sivas'ın önceliklerinin dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerden bağımsız düşünülemeyeceğini kaydeden Şimşek; "Bunun en iyi örneğini salgın döneminde gördüğümüze inanıyorum. Genel olarak baktığımızda dünya genelinde salgın sonrası ekonomik sıkışmanın olduğunu hep birlikte görüyoruz. Salgının orta vadeli etkileri olarak nitelendirebileceğimiz bu etkilerin yanında Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın bu ekonomik daralmayı daha da derinleştirdiğine şahit oluyoruz. Ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyadaki bu ekonomik ve siyasi belirsizlik ortamında ortaya koyduğu vizyon ile oyun kurucu ülkelerden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Tüm dünya kamuoyunda da bu adımın büyük takdir topladığını hep birlikte görüyoruz. Dışarıda dik ve onurlu duruşun yanında içerideki üretim ekonomisini temel alan anlayışımızla ülkemiz 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla yürüyor. Elbette bu kritik dönemde tüm kamu kurum ve kuruluşlar olarak bizlere düşen görev devlet imkanlarını en doğru, en dinamik şekilde kullanarak ülkemizin öncelikleriyle uyumlu yatırım planlarını uygulamak olacaktır" dedi.

"Yatırım programında toplam 413 proje yer almaktadır"

Sivas'ta yatırımların son durumuna ilişkin de bilgi veren Şimşek; "İlimizdeki yatırımları kısaca değerlendirecek olursak belediyelerimiz haricinde 31 kurum ve kuruluşumuzun yatırım programında toplam 413 proje yer almaktadır. Bu projelerin parasal karşılığı ise 45.9 milyar TL'dir. 2022 yılı ödeneği olan 3 milyar 992 milyon TL'nin bu güne kadar 1 milyar 188 milyon TL'sinin yani yüzde 30'unun harcandığını görüyoruz. Yaz döneminin gelmesiyle beraber bu oranın özellikle kırsal yatırımlarla hızla artacağını öngörüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Şimşek'in konuşmasının ardından yatırımcı kurum ve kuruluşların müdürleri söz alarak koordinasyon gerektiren hususlar hakkında bilgi verdi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Yerel