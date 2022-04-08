'Simitçi Erkan' Suriyeli mültecilere 251 Ramazan kolisi dağıttı

YAYLADAĞI, HATAY (İHA) - Kocaeli'de düzenlediği örnek çalışmalarla tanınan "Simitçi Erkan" Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriyeli mültecilere 251 Ramazan kolisi dağıttı.

Kocaile'de yaklaşık 20 yıldır simit satan Erkan Ayhan, kendi imkanları ve yardımseverlerin destekleriyle 251 Ramazan kolisi hazırladı. Ramazan kolilerini dağıtmak için Yayladağı ilçesine gelen Ayhan, "Kocaeli'de simitçilik yapıyorum. Simit satarak kazandığım paralarla eş ve dostlarımızdan gelen yardımlarla yine Suriye sınırına geldim. Bu defa 15 Temmuz darbe girişimi şehitleri anısına 251 koli Ramazan kolisi dağıttım. Rabbim tüm hayırseverlerden razı olsun" dedi.

Erkan Ayhan, daha önce de topladığı 2 bin parça giysiyi, Suriyeli yetimlere dağıtmıştı. - HATAY