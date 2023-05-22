Simit fırını bacasını temizlemek amacıyla yakan esnaf, apartman sakinlerine büyük panik yaşattı

BALIKESİR Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir simit fırınının bacasını temizlemek amacıyla yakan esnaf, apartman sakinlerine büyük panik yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Tuzcumurat Mahallesi Hamdibey Caddesi üzerinde Kul Apartmanı'nda meydana geldi. Simit fırın sahibi esnaf, tıkanan bacasını temizlemek için bacayı yakınca çatı katı alev aldı. Mahalleyi ise duman altında bıraktı. Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri 6 arazöz ile müdahale etti. 4 katlı apartmanda korku dolu anlar yaşanırken, ara katlardaki baca duvarlarında da çatlaklar oluştu. İtfaiyenin yangına kısa sürede müdahalesi nedeniyle çatı katında bulunan tüpler etkisiz hale getirildi. Bu nedenle olası yangını daha da büyüteceğinden faciayı önledi. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.